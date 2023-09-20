ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский форвард Соколов продлит контракт с «Оттавой»

Хоккеист был выбран клубом из столицы Канады на драфте-2020 под 61-м номером.
20 сентября 2023 08:59
автор: Александр Поволоцкий

«Оттава Сенаторз» согласовала условия двустороннего соглашения с российским форвардом Егором Соколовым.

Как сообщает пресс-служба »Сенаторз», контракт будет подписан на один сезон. По новому трудовому договору Соколов заработает 775 тысяч долларов если будет играть в НХЛ, и 120 тысяч при выступлении в АХЛ.

Отметим, что 23-летний Егор начал заниматься хоккеем в Екатеринбурге

Три года Соколов выступал за фарм-клуб «Оттавы» «Бельвиль Сенаторз», а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, набрав 59 (21+38) очков в 70 матчах.

источник: ХК «Оттава Сенаторз»
Канадский нападающий «Лады» Космачук рассказал, почему согласился приехать играть в КХЛ
Тольятти — не самое очевидное место для североамериканских легионеров.
20.09.2023 08:34
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Ротенберг выбрал нового капитана СКА после пятиматчевой серии из поражений
Ранее капитанская повязка принадлежала форварду Марату Хайруллину.
19.09.2023 20:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Словак Бучек заявил, что его не лучшим образом приняли в чешском «Оцеларжи» после выступлений в КХЛ
Ранее хоккеист играл в России.
19.09.2023 19:31
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Нефтехимик» проявляет интерес к голкиперу «Спартака» Карееву
Российский хоккеист выступал в составе нижнекамского клуба шесть лет назад.
19.09.2023 17:26
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Мартемьянов назвал причины поражения «Амура» в матче КХЛ с «Куньлунем»
Хабаровская команда уступила сопернику в серии буллитов.
19.09.2023 16:49
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Куньлунь» одержал победу над «Амуром» по буллитам и прервал серию поражений
«Куньлунь» одержал победу над «Амуром» по буллитам и прервал серию поражений
Основное время матча закончилось со счётом 1:1.
19.09.2023 14:58
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Руководство СКА высказалось о судьбе тренерского штаба после пяти поражений подряд
Питерские армейцы занимают только десятое место в Западной конференции КХЛ.
19.09.2023 12:37
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Игорь Ларионов заявил, что хоккеисты играют не для спонсоров, а для зрителей
Мнение главного тренера нижегородского «Торпедо».
19.09.2023 12:06
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Вашингтона» высказался о текущей форме Евгения Кузнецова
Российский форвард выступает за «столичных» с 2014 года.
19.09.2023 08:52
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.