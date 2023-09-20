Российский форвард Соколов продлит контракт с «Оттавой»

«Оттава Сенаторз» согласовала условия двустороннего соглашения с российским форвардом Егором Соколовым.

Как сообщает пресс-служба »Сенаторз», контракт будет подписан на один сезон. По новому трудовому договору Соколов заработает 775 тысяч долларов если будет играть в НХЛ, и 120 тысяч при выступлении в АХЛ.

Отметим, что 23-летний Егор начал заниматься хоккеем в Екатеринбурге

Три года Соколов выступал за фарм-клуб «Оттавы» «Бельвиль Сенаторз», а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, набрав 59 (21+38) очков в 70 матчах.