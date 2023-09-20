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Чемпион мира Анисимов подписал пробный контракт с «Детройтом»

За свою карьеру нападающий выступал в четырёх клубах Национальной хоккейной лиги.
Чемпион мира Анисимов подписал пробный контракт с «Детройтом»
20 сентября 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: НХЛ

Российский форвард Артём Анисимов может продолжить карьеру в НХЛ.

Как сообщает CapFriendly, 35-летний хоккеист подписал пробный контракт с «Детройтом». Соглашение рассчитано на время тренировочного лагеря. После его завершения с Анисимовым могут подписать полноценный договор.

Напомним, что в минувшем сезоне Артём играл в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс» из АХЛ. В 55 играх он набрал 36 (19+17) очков.

В 2014 году Анисимов стал чемпионом мира в составе сборной России. Ранее в НХЛ нападающий выступал за «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго» и «Оттаву».

источник: CapFriendly
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