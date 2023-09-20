«В России ты должен прикусить язык». «Филадельфия» — об обмене Мичкова из СКА в «Сочи»

Помощник генменеджера «Филадельфии Флайерз» Брент Флар отреагировал на переход нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Сочи». 18-летний россиянин проведёт в составе черноморской команды весь сезон-2023/2024 на правах аренды.

«Как мне кажется, если Мичков вернулся в «Сочи», то лишь по той причине, что просто хочет играть. Сейчас это всё, что меня волнует в данной истории. Матвей — молодой парень, ему нужно играть. Он очень целеустремлённый и сосредоточенный парень. В «Сочи» Матвей будет получать много игрового времени и других возможностей. Надеюсь, его команда будет побеждать, тогда всё будет здорово.

Матвей был крайне опустошён из-за того, что не играл в СКА. У него была цель стать лучшим снайпером КХЛ, а он просто сидел в запасе. В составе СКА сейчас около 40 игроков. Очевидно, что он был разочарован. Будучи молодым парнем в России, ты должен прикусить язык и просто работать в надежде, что сможешь играть», — приводит слова Флара NBC Sports.

Летом 2023 года «Филадельфия» yна драфте НХЛ забрала Матвея Мичкова в первом раунде под общим седьмым номером.