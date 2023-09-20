Хоккеист Жугин рассказал об отношении к россиянам в Канаде

Нападающий канадского клуба «Сагино Спирит» Валентин Жугин рассказал, как в североамериканской стране относятся к россиянам.

Отметим, что команда 18-летнего хоккеиста выступает в OHL. Ранее Жугин играл за »Гельф Шторм».

«Сталкивался ли я с негативным отношением к россиянам? Нет. Не знаю, как в США, но Канаде все хорошо, ко всем относятся дружелюбно», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Валентина.

В прошлом сезоне нападающий набрал 34 (17+17) очка в 60 матчах. В шести играх плей-офф добавил ещё 3 (2+1) балла.