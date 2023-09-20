Третьяк отреагировал на провальный старт ЦСКА и СКА в новом сезоне КХЛ

Легендарный советский хоккеист Владислав Третьяк, в настоящее время занимающий должность президента ФХР, прокомментировал провальный старт ЦСКА и СКА в новом сезоне КХЛ.

«Думаю, что все встанет на свои места. У этих клубов есть опыт и прекрасный состав. Зато есть интрига. Например, «Сочи» сейчас набрал чуть ли не больше очков, чем за весь сезон. Мы желаем ЦСКА и СКА – тоже армейскому клубу – найти свою игру. Думаю, они исправят ошибки и восстановят свое мастерство и свое положение в турнирной таблице», – цитирует Владислава Третьяка издание ТАСС.

Напомним, столичные армейцы набрали всего семь очков в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ. На текущий момент действующий обладатель Кубка Гагарина идёт только на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Санкт-петербургские армейцы набрали всего четыре балла в семи играх. СКА располагается на десятой строчке.