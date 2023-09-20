В ИИХФ раскрыли детали работы дисциплинарного совета по делу Федотова

Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф рассказал, что ИИХФ в скором времени встретится с дисциплинарным советом, который занимается делом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«ИИХФ ожидает уведомления независимого дисциплинарного совета. Они сказали нам, что скоро приедут», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

Федотов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 1 января 2024 года в связи с нарушением контрактных обязательств перед клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфией Флайерз». Несмотря на отстранение, 26-летний вратарь принял участие в стартовом матче армейцев в сезоне с казанским «Ак Барсом» (2:5).

1 сентября ИИХФ наказала Федерацию хоккея России, что та позволила вратарь играть в матче КХЛ, несмотря на дисквалификацию до конца 2023 года.