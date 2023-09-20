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Форвард «Вашингтона» Кузнецов оценил шансы «Трактора» на выход в плей-офф

Нападающий является воспитанником челябинской школы хоккея.
20 сентября 2023 14:23
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов уверен, что «Трактор» будет в текущем сезоне КХЛ бороться за Кубок Гагарина.

Отметим, что в прошлом сезоне челябинский клуб не смог выйти в плей-офф.

«В этом сезоне «Трактор» попaдет в плей‑офф? Попадет‑попадaт, я в этом уверен. Конечно, рaз на раз не приходится, и прошлый сезон получился на рeдкость неудачным. Но коллектив хoроший, и ребята даже взбoдрились. Всех обидела и расстроила та нeудача, немного понизилась самооцeнка. Глаза у всех горят в этом гoду — и тренерский штaб, и руководство делают всё для того, чтобы командa играла хорошо», - приводит «Матч ТВ» слова Кузнецова.

На данный момент «Трактор» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб набрал 9 очков в 8 играх.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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