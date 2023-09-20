Бывший форвард «Сибири» Шенфельд перейдёт в «Куньлунь»

«Куньлунь» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим Антоном Шенфельдом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В декабре 2022 года 30-летний хоккеист расторг трудовое соглашение с «Сибирью», за которую выступал на протяжении двух сезонов. Также в своей карьере он играл в составе «Торпедо», «Лады» и магнитогорского «Металлурга».

В 2014 году Шенфельд вместе с «магниткой» завоевал Кубок Гагарина.

После девяти сыгранных матчей «Куньлунь» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков.