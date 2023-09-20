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Состоялось первое заседание суда по делу о наркотиках бывшего директора «Трактора»

Зависимость функционера привела к краху его карьеры.
20 сентября 2023 15:09
автор: Виталий Стопин

В Центральном районном суде Челябинска 20 сентября состоялась предварительное заседание по уголовному делу бывшего спортивного директора челябинского «Трактора» Александра Шинина.

Как сообщает портал 74.ru, заседание продлилось около часа. От комментариев сам Шинин и его адвокат отказались не дали.

В июле Шинин был задержан полицией, после чего стало известно о его отставке с поста спортивного директора «Трактора». Бывший хоккеист был остановлен представителями правоохранительных органов перед поездкой на рыбалку. При обыске в его автомобиле были обнаружены наркотики.

Шинин является воспитанником «Трактора». Во время карьеры хоккеиста он выступал на позиции защитника. В КХЛ Александр провёл 436 матчей и набрал 68 (9+59) очков за результативность. В составе сборной России Шинин выступал на юниорском чемпионате мира 2002 года, где завоевал серебряную медаль.

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