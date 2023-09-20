Минское «Динамо» подписало бронзового призёра МЧМ-2014 Основина

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с российским форвардом Вячеславом Основиным.

Как сообщает пресс-служба команды из Беларуси, соглашение с 29-летним хоккеистом подписано на один год.

В минувшем сезоне Вчеслав выступал за «Сибирь». Форвард провел 55 матчей, в которых набрал 22 (8+14) очков при показателе полезности -3.

Ранее Основин играл за «Трактор», ЦСКА, «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

В 2014 году нападающий завоевал бронзу молодежного чемпионата мира.