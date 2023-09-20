Прошло первое заседание суда по делу бывшего директора «Трактора»

В Челябинске прошло предварительное заседание по делу бывшего спортивного директора «Трактора».
Напомним, что Александр Шинин был задержан в июле. В машине функционера обнаружили наркотические вещества. Шинин заявил, что приобрел их для самостоятельного употребления, а не для продажи.
Как сообщает портал 74.ru, первое заседание в Центральном районном суде Челябинска продлилось около часа. Шинин и его представитель комментариев не дали.
В текущем сезоне «Трактор» занимает пятое место в Восточной конференции с девятью очками в восьми матчах.
источник: «Советский спорт»