Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, поедет ли он на Олимпиаду-2026

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, поедет ли он на Олимпиаду-2026.

«Скажут играть — поедем. Нет — значит, поедем обыгрывать белорусов», - заявил Кузнецов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в последний раз представители НХЛ выступали на Олимпийских играх в 2014 году.

Евгений Кузнецов играет за «Вашингтон» с 2014 года. В прошедшем сезоне НХЛ он провёл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи. В 2018 году в составе «столичных» российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли.