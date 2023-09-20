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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, поедет ли он на Олимпиаду-2026

В последний раз представители НХЛ выступали на ОИ в 2014 году.
20 сентября 2023 15:51
автор: Виталий Овсянников

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, поедет ли он на Олимпиаду-2026.

«Скажут играть — поедем. Нет — значит, поедем обыгрывать белорусов», - заявил Кузнецов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в последний раз представители НХЛ выступали на Олимпийских играх в 2014 году.

Евгений Кузнецов играет за «Вашингтон» с 2014 года. В прошедшем сезоне НХЛ он провёл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи. В 2018 году в составе «столичных» российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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