ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Олимпийский чемпион Пашков назвал причины слабого старта ЦСКА в чемпионате КХЛ

Армейцы пока с трудом набирают очки.
20 сентября 2023 16:18
автор: Тимур Пацюк

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о слабом старте ПХК ЦСКА в новом сезоне КХЛ.

«Причины здесь две. Во-первых, команда позднее всех вышла из отпуска и чисто физически по календарным дням недобрала в подготовительном процессе. Во-вторых, обратите внимание на мотивацию хоккеистов. Сейчас она не может быть максимальной, над этим надо серьёзно работать», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

После восьми матчей подопечные Сергея Фёдорова занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы набрали всего 7 очков. Завтра, 21 сентября, красно-синие сыграют с «Ладой» на выезде.

источник: Чемпионат.com
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, поедет ли он на Олимпиаду-2026
В последний раз представители НХЛ выступали на ОИ в 2014 году.
20.09.2023 15:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Прошло первое заседание суда по делу бывшего директора «Трактора»
Функционер был уволен из клуба летом.
20.09.2023 15:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Минское «Динамо» подписало бронзового призёра МЧМ-2014 Основина
Минское «Динамо» подписало бронзового призёра МЧМ-2014 Основина
Хоккеист является воспитанником школы «Трактора».
20.09.2023 15:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Состоялось первое заседание суда по делу о наркотиках бывшего директора «Трактора»
Зависимость функционера привела к краху его карьеры.
20.09.2023 15:09
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Форвард «Вашингтона» Кузнецов оценил шансы «Трактора» на выход в плей-офф
Нападающий является воспитанником челябинской школы хоккея.
20.09.2023 14:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бывший форвард «Сибири» Шенфельд перейдёт в «Куньлунь»
Российский игрок покинул новосибирскую команду в прошлом году.
20.09.2023 14:23
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В ИИХФ раскрыли детали работы дисциплинарного совета по делу Федотова
В прошлом месяце российский голкипер получил дисквалификацию от организации до конца нынешнего года.
20.09.2023 13:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Хоккеист Жугин рассказал об отношении к россиянам в Канаде
Ранее хоккеист выступал в системе магнитогорского «Металлурга».
20.09.2023 13:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Третьяк отреагировал на провальный старт ЦСКА и СКА в новом сезоне КХЛ
Мнение президента ФХР.
20.09.2023 13:37
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.