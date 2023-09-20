Олимпийский чемпион Пашков назвал причины слабого старта ЦСКА в чемпионате КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о слабом старте ПХК ЦСКА в новом сезоне КХЛ.

«Причины здесь две. Во-первых, команда позднее всех вышла из отпуска и чисто физически по календарным дням недобрала в подготовительном процессе. Во-вторых, обратите внимание на мотивацию хоккеистов. Сейчас она не может быть максимальной, над этим надо серьёзно работать», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

После восьми матчей подопечные Сергея Фёдорова занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы набрали всего 7 очков. Завтра, 21 сентября, красно-синие сыграют с «Ладой» на выезде.