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В НХЛ спрогнозировали, сколько голов забьёт Александр Овечкин в новом сезоне

Российский игрок отличился 42 шайбами в прошлом розыгрыше лиги.
20 сентября 2023 17:24
автор: Глеб Шевяков

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен предположил, какое количество шайб забросит форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в предстоящем сезоне.

«Сколько голов будет у Алекса Овечкина в новом сезоне? Более 40, если он останется здоровым и сыграет не менее 70 игр. В воскресенье ему исполнилось 38 лет, но его бросок по-прежнему лучший в НХЛ», – приводит заявление Розена пресс-служба НХЛ.

Овечкин начал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге в 2005 году. В настоящее время хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.

источник: NHL (НХЛ)
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