«Металлург» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

В основное время команды по разу огорчили друг друга. На пятой минуте гости вышли вперёд после точного броска нападающего Алексея Бывальцева. Спустя минуту шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс сравнял счёт.

В серии послематчевых штрафных бросков точнее оказались магнитогорцы – 2:1.

«Металлург» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Автомобилист» с десятью баллами находится на пятой строчке.