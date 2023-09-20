ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Металлург» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Магнитогорцы продлили победную серию.
«Металлург» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
20 сентября 2023 19:26
автор: Денис Владимиров
автор фото: ХК "Автомобилист"

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

В основное время команды по разу огорчили друг друга. На пятой минуте гости вышли вперёд после точного броска нападающего Алексея Бывальцева. Спустя минуту шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс сравнял счёт.

В серии послематчевых штрафных бросков точнее оказались магнитогорцы – 2:1.

«Металлург» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Автомобилист» с десятью баллами находится на пятой строчке.

источник: «Советский спорт»
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в Уфе
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в Уфе
4 шайбы были заброшены в большинстве.
20.09.2023 19:28
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В НХЛ спрогнозировали, сколько голов забьёт Александр Овечкин в новом сезоне
Российский игрок отличился 42 шайбами в прошлом розыгрыше лиги.
20.09.2023 17:24
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Олимпийский чемпион Пашков назвал причины слабого старта ЦСКА в чемпионате КХЛ
Армейцы пока с трудом набирают очки.
20.09.2023 16:18
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, поедет ли он на Олимпиаду-2026
В последний раз представители НХЛ выступали на ОИ в 2014 году.
20.09.2023 15:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Прошло первое заседание суда по делу бывшего директора «Трактора»
Функционер был уволен из клуба летом.
20.09.2023 15:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Минское «Динамо» подписало бронзового призёра МЧМ-2014 Основина
Минское «Динамо» подписало бронзового призёра МЧМ-2014 Основина
Хоккеист является воспитанником школы «Трактора».
20.09.2023 15:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Состоялось первое заседание суда по делу о наркотиках бывшего директора «Трактора»
Зависимость функционера привела к краху его карьеры.
20.09.2023 15:09
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Форвард «Вашингтона» Кузнецов оценил шансы «Трактора» на выход в плей-офф
Нападающий является воспитанником челябинской школы хоккея.
20.09.2023 14:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бывший форвард «Сибири» Шенфельд перейдёт в «Куньлунь»
Российский игрок покинул новосибирскую команду в прошлом году.
20.09.2023 14:23
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.