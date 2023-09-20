ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в Уфе

4 шайбы были заброшены в большинстве.
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в Уфе
20 сентября 2023 19:28
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счётом 4:2.

В составе башкирской команды забивали Николай Кулёмин в большинстве (14-я минута), Александр Комаров (26), Павел Коледов, реализовавший численное преимущество (50) и Матвей Бабенко, поразивший пустые ворота (59).

У клуба из Татарстана в большинстве по шайбе забросили Андрей Белозёров (41) и Данил Шерстобитов (48).

Уфимцы набрали 10 очков и поднялись на третье место Восточной конференции, где нижнекамцы с 3 очками замыкают турнирную таблицу.

«Салават Юлаев» 22 сентября примет на своем льду «Автомобилист», «Нефтехимик» на следующий день сыграет дома против «Авангарда».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Кулёмин, 13:02 (Бол.); Комаров, 25:17; Коледов, 49:23 (Бол.); Бабенко, 58:03 (П.В.) - Белозёров, 40:57 (Бол.); Шерстобитов (Бол.), 47:16

источник: «Советский спорт»
«Металлург» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
«Металлург» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Магнитогорцы продлили победную серию.
20.09.2023 19:26
Хоккей
автор: Денис Владимиров
В НХЛ спрогнозировали, сколько голов забьёт Александр Овечкин в новом сезоне
Российский игрок отличился 42 шайбами в прошлом розыгрыше лиги.
20.09.2023 17:24
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Олимпийский чемпион Пашков назвал причины слабого старта ЦСКА в чемпионате КХЛ
Армейцы пока с трудом набирают очки.
20.09.2023 16:18
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, поедет ли он на Олимпиаду-2026
В последний раз представители НХЛ выступали на ОИ в 2014 году.
20.09.2023 15:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Прошло первое заседание суда по делу бывшего директора «Трактора»
Функционер был уволен из клуба летом.
20.09.2023 15:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Минское «Динамо» подписало бронзового призёра МЧМ-2014 Основина
Минское «Динамо» подписало бронзового призёра МЧМ-2014 Основина
Хоккеист является воспитанником школы «Трактора».
20.09.2023 15:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Состоялось первое заседание суда по делу о наркотиках бывшего директора «Трактора»
Зависимость функционера привела к краху его карьеры.
20.09.2023 15:09
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Форвард «Вашингтона» Кузнецов оценил шансы «Трактора» на выход в плей-офф
Нападающий является воспитанником челябинской школы хоккея.
20.09.2023 14:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бывший форвард «Сибири» Шенфельд перейдёт в «Куньлунь»
Российский игрок покинул новосибирскую команду в прошлом году.
20.09.2023 14:23
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.