«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в Уфе

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счётом 4:2.

В составе башкирской команды забивали Николай Кулёмин в большинстве (14-я минута), Александр Комаров (26), Павел Коледов, реализовавший численное преимущество (50) и Матвей Бабенко, поразивший пустые ворота (59).

У клуба из Татарстана в большинстве по шайбе забросили Андрей Белозёров (41) и Данил Шерстобитов (48).

Уфимцы набрали 10 очков и поднялись на третье место Восточной конференции, где нижнекамцы с 3 очками замыкают турнирную таблицу.

«Салават Юлаев» 22 сентября примет на своем льду «Автомобилист», «Нефтехимик» на следующий день сыграет дома против «Авангарда».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Кулёмин, 13:02 (Бол.); Комаров, 25:17; Коледов, 49:23 (Бол.); Бабенко, 58:03 (П.В.) - Белозёров, 40:57 (Бол.); Шерстобитов (Бол.), 47:16