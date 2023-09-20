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Николай Заварухин: «Автомобилист» упустил одно очко в матче с «Металлургом»

У екатеринбуржцев три поражения подряд.
20 сентября 2023 21:24
автор: Денис Владимиров

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоялась 20 сентября на домашнем льду «Металлурга» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

«Понравилась лавка, понравилось содержание игры, понравилась вся команда – то, что друг за друга вышли, бились, ловили шайбу на себя, 21 блокированный бросок. Мы упустили своё одно очко, отдали его сопернику», — цитирует Заварухина сайт «Автомобилиста».

«Автомобилист» проиграл третий матч подряд. Екатеринбуржцы занимают пятое место в таблице Восточной конференции, набрав десять очков. В следующем матче команда 22 сентября сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».

источник: ХК «Автомобилист»
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