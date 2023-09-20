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«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в КХЛ

Встреча прошла в Минске.
20 сентября 2023 21:38
автор: Александр Кожевников

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало яролславский «Локомотив».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей льда.

Счёт был открыт уже на 31-й секунде матча - отличился Максим Шалунов. На 18-й минуте ярославцы удвоили преимущество в счёте усилиями Даниила Тесанова.

На 26-й минуте в ворота минчан влетела третья шайба, автором которой стал Ярослав Лихачёв.

На 54-й минуте минчане сократили отставание усилиями Джемела Смита, однако последнее слово в матче осталось за ярославцами - на послудней минуте встречи пустые ворота поразил Александр Полунин.

«Динамо» потерпело пятое поражение кряду. «Локомомтив», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.

источник: «Советский спорт»
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