«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в КХЛ

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало яролславский «Локомотив».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей льда.

Счёт был открыт уже на 31-й секунде матча - отличился Максим Шалунов. На 18-й минуте ярославцы удвоили преимущество в счёте усилиями Даниила Тесанова.

На 26-й минуте в ворота минчан влетела третья шайба, автором которой стал Ярослав Лихачёв.

На 54-й минуте минчане сократили отставание усилиями Джемела Смита, однако последнее слово в матче осталось за ярославцами - на послудней минуте встречи пустые ворота поразил Александр Полунин.

«Динамо» потерпело пятое поражение кряду. «Локомомтив», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.