«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в КХЛ

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало яролславский «Локомотив».
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей льда.
Счёт был открыт уже на 31-й секунде матча - отличился Максим Шалунов. На 18-й минуте ярославцы удвоили преимущество в счёте усилиями Даниила Тесанова.
На 26-й минуте в ворота минчан влетела третья шайба, автором которой стал Ярослав Лихачёв.
На 54-й минуте минчане сократили отставание усилиями Джемела Смита, однако последнее слово в матче осталось за ярославцами - на послудней минуте встречи пустые ворота поразил Александр Полунин.
«Динамо» потерпело пятое поражение кряду. «Локомомтив», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.
источник: «Советский спорт»