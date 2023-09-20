«Торпедо» обыграло «Витязь» и возглавило таблицу Западной конференции

Нижегородское «Торпедо» обыграло подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

У хозяев заброшенными шайбами отметились форварды Максим Летунов и Владислав Фирстов, а также защитник Богдан Конюшков. В составе гостей автором точного броска стал нападающий Иван Савчик.

«Торпедо» прервало двухматчевую серию из поражений и с 13 очками возглавило таблицу Западной конференции. «Витязь» проиграл шестой матч подряд. Команда с тремя баллами занимает 11-е место на Западе.