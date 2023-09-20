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СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Встреча завершилась со счётом 4:1.
20 сентября 2023 21:54
автор: Александр Кожевников

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1.

В составе хозяев льда отличились Владимир Алистров, Александр Никишин и Валентин Зыков, оформивший дубль. Единственную шайбу череповчан в этом матче забросил Илья Иванцов.

Благоадря этой победе СКА прервал серию из пяти поражений кряду. «Северсталь» проиграла третий матч из последних пяти.

источник: «Советский спорт»
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