Ротенберг сравнил победу СКА в матче с «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью».

Встреча состоялась на домашнем льду петербуржцев и завершилась со счётом 4:1 в их пользу. СКА прервал пятиматчевую серию из поражений.

«Получилась целостная игра. Сегодня вы видели рождение новой команды, с этого момента начинаем работать по нарастающей. Такой прорыв блокады Ленинграда произошёл сегодня», – цитирует Ротенберга «Чемпионат».

СКА с шестью очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче петербуржцы 23 сентября сыграют в гостях с хабаровским «Амуром».