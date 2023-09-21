«Трактор» подписал контракт с бывшим форвардом «Анахайма» и «Оттавы»

Сегодня, 21 сентября, официальный сайт челябинского «Трактора» сообщает о том, что американский форвард Чарльз Робинсон подписал контракт с клубом КХЛ до конца сезона-2023/24.

31-летний хоккеист известен по выступлениям в различных клубах АХЛ. В общей сложности он провёл 575 матчей в этой лиге, забил 135 голов и оформил 159 результативных передач.

В НХЛ он играл за «Оттаву», «Анахайм», «Калгари» и «Чикаго». Суммарно он провёл 63 матча за эти команды, в которых забросил четыре шайбы и оформил восемь ассистов.