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«Трактор» подписал контракт с бывшим форвардом «Анахайма» и «Оттавы»

Соглашение подписано на один год.
21 сентября 2023 12:33
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 21 сентября, официальный сайт челябинского «Трактора» сообщает о том, что американский форвард Чарльз Робинсон подписал контракт с клубом КХЛ до конца сезона-2023/24.

31-летний хоккеист известен по выступлениям в различных клубах АХЛ. В общей сложности он провёл 575 матчей в этой лиге, забил 135 голов и оформил 159 результативных передач.

В НХЛ он играл за «Оттаву», «Анахайм», «Калгари» и «Чикаго». Суммарно он провёл 63 матча за эти команды, в которых забросил четыре шайбы и оформил восемь ассистов.

источник: ХК «Трактор»
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