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Скотт Космачук: «Лада» является андердогом, но нас не стоит списывать со счетов

Клуб вернулся в КХЛ спустя пять лет.
21 сентября 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Лады» Скотт Космачук поделился ожиданиями от игры команды в текущем сезоне КХЛ.

На данный момент клуб из Тольятти занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав девять очков после восьми матчей.

«У нас новая команда, мы пытаемся выстроить «химию», постепенно прогрессировать от матча к матчу. Это марафон, а не спринт. Конечная цель – Кубок Гагарина. Хоть мы и андердоги, нас не стоит просто брать и списывать со счетов. «Трактор» — топ-клуб, но мы не выпадали из игры с ним. Думаю, от нас можно ожидать сюрпризов в этом году», - цитирует Космачука «Чемпионат».

Добавим, что канадский нападающий провёл в КХЛ 8 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

источник: Чемпионат.com
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