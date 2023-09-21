Скотт Космачук: «Лада» является андердогом, но нас не стоит списывать со счетов

Форвард «Лады» Скотт Космачук поделился ожиданиями от игры команды в текущем сезоне КХЛ.

На данный момент клуб из Тольятти занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав девять очков после восьми матчей.

«У нас новая команда, мы пытаемся выстроить «химию», постепенно прогрессировать от матча к матчу. Это марафон, а не спринт. Конечная цель – Кубок Гагарина. Хоть мы и андердоги, нас не стоит просто брать и списывать со счетов. «Трактор» — топ-клуб, но мы не выпадали из игры с ним. Думаю, от нас можно ожидать сюрпризов в этом году», - цитирует Космачука «Чемпионат».

Добавим, что канадский нападающий провёл в КХЛ 8 матчей и набрал 7 (2+5) очков.