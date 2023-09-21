Канадский нападающий «Лады» Космачук рассказал о своих корнях из России

Канадский хоккеист Скотт Космачук, выступающий за «Ладу» на позиции нападающего, поделился историей о своих корнях в России.

«Семья одной из моих бабушек эмигрировала в Канаду из России, её родной язык – русский. Моя сестра знает много языков, в том числе русский. Она научила меня некоторым азам. У меня был дедушка, он ушёл из жизни в прошлом году. Я в детстве пытался с ним разговаривать, но потом понял, что его родной язык не английский – он говорил на русском, украинском, польском. Моя бабушка всегда разговаривала с ним по-русски», — заявил Космачук в интервью изданию «Чемпионат».

На данный момент клуб из Тольятти занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав девять очков после восьми матчей.

Добавим, что канадский нападающий провёл в КХЛ 8 матчей и набрал 7 (2+5) очков.