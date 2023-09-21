ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Адмирал» обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

Клуб из Владивостока прервал серию поражений.
21 сентября 2023 14:54
автор: Александр Поволоцкий

«Адмирал» на своем льду нанёс поражение «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу приморской команды.

В составе хозяев шайбы забросили Александр Шевченко (3), Даниил Гутик (6) и Тайлер Граовац (54). За гостевую команду голом отметился Брэндон Ип (49).

Таким образом, «Адмирал» набрал шесть очков, но остался на 11-й строчке таблицы Восточной конференции. «Куньлунь» (10) идёт пятым на Западе.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Адмирал» – «Куньлунь» – 3:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Шевченко, 3; Гутик, 6; Граовац, 54 - Ип, 49.

источник: «Советский спорт»
«Динамо» в овертайме победило «Амур» и вышло в лидеры Восточной конференции КХЛ
Бело-голубые увозят из Хабаровска максимум очков.
21.09.2023 14:29
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Канадский нападающий «Лады» Космачук рассказал о своих корнях из России
Тольяттинский клуб вернулся в КХЛ спустя пять лет.
21.09.2023 14:17
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Скотт Космачук: «Лада» является андердогом, но нас не стоит списывать со счетов
Клуб вернулся в КХЛ спустя пять лет.
21.09.2023 13:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Лады» Космачук сравнил Тольятти с Детройтом
В 2012 году хоккеист был выбран «Виннипегом» в на драфте НХЛ под общим номером 70.
21.09.2023 13:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» подписал контракт с бывшим форвардом «Анахайма» и «Оттавы»
«Трактор» подписал контракт с бывшим форвардом «Анахайма» и «Оттавы»
Соглашение подписано на один год.
21.09.2023 12:33
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В «Рейнджерс» отреагировали на новую причёску Артемия Панарина
Хоккеист выступает за клуб из Нью-Йорка с 2019 года.
21.09.2023 09:54
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ротенберг сравнил победу СКА в матче с «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда
Петербуржцы прервали серию из поражений.
20.09.2023 23:15
Хоккей
автор: Денис Владимиров
СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»
СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»
Встреча завершилась со счётом 4:1.
20.09.2023 21:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Торпедо» обыграло «Витязь» и возглавило таблицу Западной конференции
Нижегородцы вернулись на победный путь.
20.09.2023 21:52
Хоккей
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.