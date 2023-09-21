«Адмирал» обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

«Адмирал» на своем льду нанёс поражение «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу приморской команды.

В составе хозяев шайбы забросили Александр Шевченко (3), Даниил Гутик (6) и Тайлер Граовац (54). За гостевую команду голом отметился Брэндон Ип (49).

Таким образом, «Адмирал» набрал шесть очков, но остался на 11-й строчке таблицы Восточной конференции. «Куньлунь» (10) идёт пятым на Западе.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Адмирал» – «Куньлунь» – 3:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Шевченко, 3; Гутик, 6; Граовац, 54 - Ип, 49.