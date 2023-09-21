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«Динамо» в овертайме победило «Амур» и вышло в лидеры Восточной конференции КХЛ

Бело-голубые увозят из Хабаровска максимум очков.
21 сентября 2023 14:29
автор: Виталий Стопин

В четверг, 21 сентября в Хабаровске под сводами «Платинум-Арены» был сыгран очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» пожаловало в гости к местному «Амуру». В итоге победитель матча определился в овертайме — со счётом 2:1 успех отпраздновали бело-голубые.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились два канадских нападающих — Джордан Уилл и Седрик Пакетт, отличившийся в овертайму. У дальневосточников точный бросок удался форварду Станиславу Бочарову.

«Амур» после восьми матчей имеет в своём активе 8 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Динамо» за девять матчей записала себе в актив 14 очков и сейчас располагается на первом месте на Западе.

Следующие матчи эти команды проведут в субботу, 23 сентября. «Амур» дома примет санкт-петербургский СКА, а «Динамо» во Владивостоке встретится с «Адмиралом».

источник: «Советский спорт»
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