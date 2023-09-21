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Ротенберг рассказал об адаптации Гальченюка в КХЛ

Хоккеист поучаствовал в победе СКА над «Северсталью» (4:1).
21 сентября 2023 16:22
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру первого звена СКА в матче против «Северстали».

«Вы же видите, что это ребята с серьезным потенциалом. Саша Кадейкин только набирает обороты после тяжелой операции. Он полностью отдается игре. Алекс Гальченюк приехал из НХЛ, адаптация – это непросто, но мы видим, что он с каждой игрой добавляет. Мы с ним смотрим много видео по нашей системе. Он начинает полностью понимать наши требования. Сергей Толчинский – яркий, креативный хоккеист. Мы все его знаем, он становился самым ценным игроком Кубка Гагарина – победитель по духу», - приводит слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Отметим, что СКА прервал серию из пяти поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

источник: ХК СКА
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