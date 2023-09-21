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Главный тренер «Колорадо»: очень верю в Ничушкина, мы рады его возвращению

Игрок в прошлом сезоне оказался в центре скандала.
21 сентября 2023 16:24
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о российском нападающем Валерии Ничушкине.

«Я очень верю в Валерия, в то, кем он является как игрок и как человек. Он голоден. Ничушкин хочет вернуться и оказать огромное влияние, что, как мы знаем, он может сделать. Думаю, что он провёл действительно хорошее межсезонье на тренировках. Он очень рад вернуться. Мы рады его возвращению. В прошлом году он много игр пропустил из-за травм и столкнулся с некоторыми трудностями. Но он важная часть нашей команды», - приводит слова Беднара The Denver Post.

Валерий Ничушкин покинул расположение «Колорадо» перед третьим матчем серии с «Сиэтлом». По сообщениям североамериканских СМИ, это произошло из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды. Главный тренер «лавин» Джаред Беднар не подтвердил эту теорию, заявив, что россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

В прошлом сезоне Ничушкин провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+15».

источник: The Denver Post
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