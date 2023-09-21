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«Сибирь» обыграла «Авангард» в матче с семью шайбами

Голевая феерия в Новосибирске.
21 сентября 2023 17:53
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 21 сентября, в Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Авангардом». Омичи потерпели поражение – 3:4.

Счёт на второй минуте открыл Игорь Гераськин, однако хозяева льда на эту шайбу ответили трижды: дубль оформил Энди Андреофф, также отличился Никита Ефремов – 3:1.

На 37-й минуте Рид Буше сократил отставание «Авангарда». На 59-й минуте Райан Спунер сравнял счёт – 3:3, но Фёдор Гордеев вырвал победу для новосибирцев за 62 секунды до финальной сирены.

В турнирной таблице Востока «Сибирь» с 9 очками занимает восьмое место. У «Авангарда» 10 баллов и четвёртая строчка.

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