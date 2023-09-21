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Никита Щитов: не вижу проблем у СКА

Питерцы только-только прервали неудачную серию.
21 сентября 2023 18:52
автор: Тимур Пацюк

Хоккейный эксперт Никита Щитов высказался о неудачном старте СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Накануне питерцы победили «Северсталь» (4:1) и прервали серию из пяти поражений подряд.

«СКА немного не хватает сыгранности, сейчас она будет постепенно приходить. Не вижу у команды проблем. В клубе хороший тренерский штаб, хорошее нападение. Главное, чтобы новые игроки подходили по концепции, игровому мышлению. Какое‑то время уйдет на притирку друг к другу. Всё будет нормально», – цитирует Щитова «РБ-Спорт».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает девятое место с 6 очками в активе. Следующий матч подопечные Романа Ротенберга проведут 23 сентября с «Амуром» в Хабаровске.

источник: «РБ-Спорт»
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