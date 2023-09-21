Шестёркин рассказал, что плакал из-за решения Панарина побриться наголо

Российский вратарь команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что плакал, когда впервые увидел новую стрижку соотечественника и одноклубника Артемия Панарина.

В июне Панарин побрил голову. Ранее у форварда была причёска с длинными волосами.

«Я плакал», – цитирует Шестёркина журналист Артур Стэйпл.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин набрал 92 (29 шайб + 63 передачи) очка в 82 матчах. В семи встречах плей-офф россиянин отметился двумя ассистами.

Шестёркин в регулярном сезоне сыграл 58 матчей, в 37 из которых одержал победы. В трёх встречах он сохранил ворота в неприкосновенности. В семи играх плей-офф голкипер одержал три победы.