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Быков раскритиковал Ротенберга, сравнившего победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

Экс-тренер сборной раскритиковал наставника СКА.
21 сентября 2023 19:46
автор: Денис Владимиров

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал высказывание главного тренера санкт-петербургского СКА Романа Ротенберга после матча с череповецкой «Северсталью».

Встреча состоялась 20 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда. СКА прервал пятиматчевую серию из поражений. После матча Ротенберг сравнил победу своей команды с блокадой Ленинграда.

«Понимаю, что хоккей – это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед. Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа», – приводит слова Быкова «Р-Спорт».

Блокада Ленинграда – военная блокада города Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны. Длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Только от голода во время блокады погибло более 632 тыс. человек.

источник: «Р-Спорт»
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