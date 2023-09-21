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«Овечкин забьёт 850-й гол 18 января 2024 года». ESPN дал прогноз на новый сезон НХЛ

В ESPN просчитали все вводные.
21 сентября 2023 20:01
автор: Александр Кожевников

Журналист Грег Вышински высказал смелый прогноз, согласно которому 850-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет забит в матче с «Сент-Луисом» 18 января 2024 года.

«Алекс Овечкин забьёт свой 850-й гол в карьере 18 января 2024 года в матче с «Сент-Луис Блюз». На счету Овечкина 822 гола за карьеру, это второй показатель за всю историю и он находится в пределах досягаемости от рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ (894 гола).

Мы проанализировали три полных сезона Овечкина и вычислили среднее количество игр, в которых он забивал свой 28-й гол во всех из них. Мы смело прогнозируем, что Овечкин забьёт 850-й гол 18 января 2024 года в ворота «Сент-Луис Блюз», - гласит статья ESPN.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Россиянин был выбран «столичными» под первым номером на драфте НХЛ — 2004. Всю свою заокеанскую карьеру он проводит в составе «Вашингтона». В 2018 году россиянин помог «столичным» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли.

Ови является вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Россиянин стал первым европейцем, забросившим 800 шайб в североамериканской лиге, и вообще первым хоккеистом, сделавшим это в составе одной команды. Всего на его счету 822 точных броска.

источник: ESPN
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