Игорь Шестёркин рассказал, что был недоволен своё игрой в прошлом сезоне

Российский вратарь команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оценил свою игру в прошлом сезоне.

«В прошлом сезоне я очень злился на себя, потому что играл не так, как хотел. На каждой тренировке был невероятно злым. Я не хотел разговаривать ни с кем, кроме своей семьи», – приводит слова Шестеркина журналистка Молли Уокер.

Шестёркин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 сыграл 58 матчей, в 37 из которых одержал победы. В трёх встречах россиянин сохранил ворота в неприкосновенности. Он отразил 91,6% бросков, пропуская в среднем 2,48 шайбы.

В семи играх плей-офф 27-летний голкипер одержал три победы. Он отразил 93,1% бросков, пропуская в среднем за матч 1,96 шайбы.