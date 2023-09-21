Михаил Кравец заявил, что «Авангард» не заслужил поражения в основное время в матче с «Сибирью»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» (3:4).

«Отлично начали первый период, было очень много было моментов, которые надо было реализовывать, но, честно говоря, упрекнуть ребят не в чем. Сегодня хорошо катались, двигались, моменты создавали. Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе», – приводит слова Кравеца «Чемпионат».

«Авангард» с десятью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» с девятью баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем матче омский клуб 23 сентября сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», новосибирская команда в этот же день примет казахстанский «Барыс».