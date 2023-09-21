«Лада» обыграла ЦСКА и продлила победную серию до трёх матчей

Тольяттинская «Лада» обыграла московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Кугрышев (35-я минута), Данила Моисеев (36) и Андрей Алтыбармакян (48). У армейцев точным броском отметился Максим Мамин (13).

ЦСКА проиграл четвёртый матч из последних пяти. Москвичи с семью очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Лада» продлила победную серию до трёх матчей. Тольяттинцы с 11 баллами располагаются на третьей строчке на Востоке.