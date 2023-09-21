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Валерий Каменский: Овечкин может забросить за сезон не 40, а 50 шайб — возраст не должен помешать

Великая восьмёрка с каждым сезоном всё ближе к рекорду Гретцки.
21 сентября 2023 20:37
автор: Виталий Стопин

Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал прогноз журналиста Дэна Розена, который считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом сезоне НХЛ забросит более 40 шайб. Также портал ESPN считает, что 38-летний россиянин забросит свою 850-ю шайбу к середине января 2024 года.

«Я желаю Овечкину забросить более 40 шайб за сезон. И чтобы забил еще больше. Конечно, это ему по силам. Почему нет? Саша в отличной форме, готовился к сезону. У него было время отдохнуть, восстановиться, подготовиться. «Вашингтон» не попал в плей-офф в прошлом году.

И почему именно 40, а не 50? Он преодолевал эту отметку, и не один раз. Возраст не должен помешать Овечкину, наоборот, опытнее становится, мудрее», – приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Александр Овечкин является вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Россиянин стал первым европейцем, забросившим 800 шайб в североамериканской лиге, и вообще первым хоккеистом, сделавшим это в составе одной команды. Всего на его счету 822 точных броска.

источник: Metaratings.ru
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