Российский форвард Илья Михеев покинул тренировочный лагерь «Ванкувера»

Российский форвард Илья Михеев покинул тренировочный лагерь «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Патрик Альвин, его слова приводит пресс-служба команды.

Отмечается, что решение 28-летнего форварда об уходе связано с личными причинами, подробности не уточняются.

Михеев играет в НХЛ с 2019 года. В прошлом сезоне он выходил на лёд в 46 матчах, в которых забросил 13 шайб и сделал 15 результативных передач. В феврале хоккеист перенёс операцию на колене.