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Российский форвард Илья Михеев покинул тренировочный лагерь «Ванкувера»

В феврале хоккеист перенёс операцию.
21 сентября 2023 21:26
автор: Денис Владимиров

Российский форвард Илья Михеев покинул тренировочный лагерь «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Патрик Альвин, его слова приводит пресс-служба команды.

Отмечается, что решение 28-летнего форварда об уходе связано с личными причинами, подробности не уточняются.

Михеев играет в НХЛ с 2019 года. В прошлом сезоне он выходил на лёд в 46 матчах, в которых забросил 13 шайб и сделал 15 результативных передач. В феврале хоккеист перенёс операцию на колене.

источник: «Советский спорт»
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