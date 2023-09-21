Матвей Мичков забросил дебютную шайбу после возвращения в «Сочи»

На стадионе «Большой» в Олимпийском парке Сочи 21 сентября проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. В гост к «Сочи» пожаловал челябинский «Трактор».

К 52-й минуте встречи счёт 3:2 в пользу гостей. Отметим, что в самом начале третьего периода случилось знаменательное событие — первую шайбу в нынешнем сезоне КХЛ забросил нападающий черноморского клуба Матвей Мичков.

18-летний россиянин 12 сентября покинул расположение СКА и был отдан в аренду в «Сочи». За три предыдущих матча в составе сочинцев Мичков отметился тремя результативными передачами.

Минувшим летом Матвей Мичков принял участие в драфте НХЛ. Он был выбран клубом «Филадельфия Флайерз» в первом раунде драфта под общим седьмым номером.