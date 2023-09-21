Матвей Мичков принёс «Сочи» победу в матче с «Трактором»

В Сочи завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт на второй минуте игрового времени - отличился Егор Фатеев, выведя «Трактор» вперёд.

В середине второго периода «Сочи» сравнял счёт усилиями Сергея Попова. однако в концовке двадцатиминутки челябинцы снова вышли вперёд - отличился Никита Тертышный.

В начале третьего периода Матвей Мичков вновь сравнял счёт, однако на 51-й минуте встречи челябинцы вновь вышли вперёд усилиями Александра Шарова.

Через две с половиной минуты Кирилл Рассказов снова сделал счёт равным, а за 51 секунду до конца матча «Сочи» победу принёс точный бросок Мичкова, оформившего дубль.