«Спартак» обыграл «Барыс» в матче с девятью заброшенными шайбами

Московский «Спартак» обыграл казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
В составе столичного клуба шайбы забросили Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14), Егор Савиков (34), Александр Пашин (38), Андрей Локтионов (45) и Шейн Принц (51).
У гостей авторами голов стали Ансар Шайхмедденов (18), Эмиль Нургалиев (37) и Джозеф Лабате (54).
«Спартак» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Барыс» с семью баллами располагается на десятой строчке.
источник: «Советский спорт»