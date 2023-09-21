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«Спартак» обыграл «Барыс» в матче с девятью заброшенными шайбами

Красно-белые вернулись на победную поступь.
21 сентября 2023 21:54
автор: Денис Владимиров

Московский «Спартак» обыграл казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе столичного клуба шайбы забросили Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14), Егор Савиков (34), Александр Пашин (38), Андрей Локтионов (45) и Шейн Принц (51).

У гостей авторами голов стали Ансар Шайхмедденов (18), Эмиль Нургалиев (37) и Джозеф Лабате (54).

«Спартак» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Барыс» с семью баллами располагается на десятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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