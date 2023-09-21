Голдобин стал вторым игроком в истории «Спартака», набравшим пять очков в одном матче

Нападающий Николай Голдобин стал вторым игроком в истории московского «Спартака», кому удалось набрать пять очков в одном матче КХЛ.

21 сентября форвард сделал пять результативных передач в домашней игре регулярного чемпионата с казахстанским «Барысом» (6:3).

До этого единственным игроком «Спартака», набравшим пять баллов в одной встрече КХЛ, был словацкий нападающий Штефан Ружичка. В сезоне-2008/09 он забросил четыре шайбы и сделал один ассист в матче с новокузнецким «Металлургом» (6:4).

Помимо прочего, Голдобин стал девятым игроком, сделавшим ассистентский пента-трик в одном матче КХЛ.