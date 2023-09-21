Сергей Фёдоров заявил, что игрокам ЦСКА нужно крепко подумать после поражения в матче с «Ладой»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой».

Встреча состоялась 21 сентября и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда. ЦСКА проиграл четыре из пяти последних матчей. Армейцы с семью очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Мы должны крепко подумать, как мы будем дальше играть, и найти в ближайшие сутки все решения, которым нам позволят быть той командой, которой мы хотим быть. Победные традиции такого великого клуба, как ЦСКА, должны соблюдаться в любом составе», – цитирует Фёдорова «Чемпионат».

В следующем матче ЦСКА 23 сентября сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом».