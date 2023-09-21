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Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан заявил, что клуб ищет варианты обмена Кузнецова

Россиянин играет в команде с 2014 года.
21 сентября 2023 23:21
автор: Денис Владимиров

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о российском форварде клуба Евгении Кузнецове.

«Думаю, он был немного расстроен прошлым сезоном и всей ситуацией. Но он нам нужен. Кузнецов – хороший игрок, и нам нужно, чтобы он был конкурентоспособным, чтобы команда была такой. При этом, мы продолжаем искать возможность для обмена. Мы продолжим переговоры с командами в течение года», — цитирует Маклеллана портал The Hockey News.

Кузнецов дебютировал в составе «Вашингтона» в 2014 году. Вместе с командой в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне-2023/2024 31-летний форвард провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 81 игру и отметился 12 шайбами и 43 результативными передачами.

источник: The Hockey News
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