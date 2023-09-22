Валерий Ничушкин впервые прокомментировал свой скандальный отъезд из «Колорадо»

Российский хоккеист Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо» на позиции нападающего, впервые прокомментировал скандал, случившийся в апреле 2023 года.

Напомним, что в номере отеля Ничушкина обнаружили пьяную девушку, которая нанесла удар врачу «Колорадо» и не была способна самостоятельно передвигаться. О криминальных действиях по этому эпизоду в полицию информации не поступало.

После этого Ничушкин покинул расположение клуба и не помог своей команде в решающих матчах плей-офф Кубка Стэнли-2023.

«Это были семейные обстоятельства. Я знаю, что вы, ребята, хотите найти там что‑нибудь, но там нет ничего интересного. Я думаю, нам следует закрыть это дело. Сейчас новый сезон», — цитирует Ничушкина журналист The Athletic Питер Бау в своих соцсетях.

В минувшем сезоне нападающий провел 53 матча. В этих встречах он набрал 47 (17+30) очков.