Овечкин изменил подготовку к сезону из-за травм

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об изменениях в своей подготовке к сезону НХЛ, связанных с повышенным травматизмом.

«Что касается тренировок, я кое-что делал по-другому, но самым важным было то, что мне нужно восстановить своё тело после того, что у меня было в прошлом году. Когда у тебя много травм, у тебя есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться, подготовить своё тело к сезону и к тренировочным сборам. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале прошлого сезона, стоили нам плей-офф», - приводит слова Овечкина Nova Caps Fans.

Напомним, в настоящее время россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

Лидером является легендарный Уэйн Гретцки, в активе которого 894 точных броска.