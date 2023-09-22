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«Никогда в жизни такого не было». Голдобин прокомментировал свой ассистентский пента-трик

Лидер «Спартака» вырвался на первое место в бомбардирской гонке КХЛ.
22 сентября 2023 09:14
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал пять голевых передач, которые он сделал своим партнерам в матче регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса».

«Для меня это первый случай в карьере, когда я оформил пять голевых передач в одном матче. Никогда такого в жизни у меня не было. Пента-трик. Я стал вторым в истории «Спартака» игроком, кто набрал пять очков в одном матче КХЛ? Приятно войти в историю!

Пришла пора бить рекорды в «Спартаке»? А почему бы и нет. Если такие ребята, как Паша Порядин, Ванька Морозов, Андрей Локтионов, будут и дальше мне так помогать, то все получится», - приводит слова хоккеиста РИА Новости.

Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 6:3.

источник: «РИА Новости»
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