НХЛ утвердила продажу «Оттавы»: миллиардер купил клуб за 950 млн долларов

Совет директоров НХЛ единогласно одобрил покупку «Оттавы Сенаторс» 58-летним миллиардером Майклом Эндлауэром, сообщает Ottawa Sun.

Эндлауэр купил 90 процентов акций клуба за 950 млн долларов, предыдущие владельцы клуба Анна и Оливия Мелник, получившие команду по наследству, сохранили за собой 10 процентов.

- Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» — потрясающая организация, начиная от игроков и заканчивая персоналом и самыми страстными фанатами в истории хоккея. Моя семья и я очень рады официально стать частью команды «Оттавы», - приводит пресс-служба «Сенаторз» слова нового владельца.

Эндлауэр также является владельцем и исполнительным директором компании Andlauer Healthcare Group Inc, специализирующейся на доставки товаров сферы здравоохранения.

В прошлом сезоне НХЛ «сенаторы» не вышли в плей-офф.