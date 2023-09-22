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Роман Ротенберг: я родился в Ленинграде, прорыв блокады имеет для меня огромное значение

Наставник СКА объяснил своё резонансное высказывание после матча с «Северсталью».
22 сентября 2023 10:48
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил в свои социальные сети публикацию, в которой объяснил сравнение победы своей команды над «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда.

Многие известные личности раскритиковали специалиста за данное высказывание.

«Я родился в Ленинграде. В моей семье есть люди, которые пережили блокаду. Каждый год в январе мы, наша команда, наш клуб, весь наш город отмечают дату ее прорыва. Я живу и работаю в родном городе. Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение, как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», — написал Ротенберг в своих социальных сетях.

Напомним, после пяти поражений подряд СКА в прошлой игре одержал победу над «Северсталью» (4:1).

В следующем матче питерские армейцы сыграют против «Амура». Игра состоится 23 сентября в 10:00 (мск).

источник: «Советский спорт»
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