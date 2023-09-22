«Спартак» объявил о продлении контракта с голкипером Сковронским

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с голкипером команды Андреем Сковронским.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, новое соглашение с игроком рассчитано на два сезона, 2023/24 и 2024/25. Воспитанник спартаковской школы, 25-летний Сковронский с 2015 по 2019 год выступал за молодёжную команду красно-белых, а с 2019 по 2022 год играл в составе воскресенского «Химика», проведя за клубы системы «Спартака» больше 250 матчей при 92% надёжности в среднем.

В текущем сезоне Сковронский провел один матч, в котором пропустил три шайбы.

Накануне в рамках регулярного первенства КХЛ «Спартак» со Сковронским в воротах дома обыграл казахстанский «Барыс» (6:3).